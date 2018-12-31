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بابا نويل يتبادل مزلقة بفؤوس الثلج لتسلق شلال متجمد
2018-12-31 08:42:01
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بابا نويل يتبادل مزلقة بفؤوس الثلج لتسلق شلال متجمد
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