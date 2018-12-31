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ظاهرة طبيعية فريدة: ثلاث شموس تتلألأ في وقت واحد
2018-12-31 08:41:07
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ظاهرة طبيعية فريدة: ثلاث شموس تتلألأ في وقت واحد
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