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ميزة جديدة ثورية في كاميرات هواتف آيفون القادمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعمل "سوني" على إنتاج جيل جديد من أجهزة الاستشعار ثلاثية الأبعاد الخاصة بكاميرات الهواتف المتحركة، وذلك بعد أن أبدى عدد من عملاء الشركة بما فيهم أبل اهتمامهم بالمنتج.



وقد تحظى هواتف آيفون القادمة في 2019 بكاميرات خلفية ثلاثية الأبعاد وفق توقعات خبراء تقنيين.


ومن المتوقع أن تبدأ سوني في إنتاج أجهزة الاستشعار هذه ابتداء من أواخر الصيف القادم، وفق ما نقل تقرير لـ"بلومبيرغ".


ومن المحتمل أن تمثل هذه الإضافة بالنسبة لمصنّعي الهواتف أملا في النهوض بمبيعات أجهزتها والتي تعاني من التباطؤ، وذلك نظرا لغياب الأسباب المشجعة التي تدفع المستخدمين لاستبدال هواتفهم القديمة بأخرى جديدة.


 ونقلت "بلومبيرغ" عن ساتوشي يوشيهارا، رئيس قسم أجهزة الاستشعار في سوني، قوله: "أحدثت الكاميرات ثورة في الهواتف، ولدي نفس التوقعات بالنسبة للكاميرات ثلاثية الأبعاد، وبالرغم من اختلاف الوتيرة باختلاف المجال، لكننا سوف نشهد بالتأكيد تبني الكاميرات ثلاثية الأبعاد. أنا متأكد من ذلك".


وبحسب موقع AIT NEWS التقني، فإن "هواوي" تعتزم أيضا استعمال كاميرات سوني ثلاثية الأبعاد مع نماذج الجيل القادم من هواتفها.


وبالرغم من وجود منافسين لسوني في ذات المجال، إلا أن الأخيرة تتميز بإرسال نبضات ليزرية غير مرئية، وقياس المدة التي تستغرقها للعودة، الأمر الذي يخلق نماذج ثلاثية الأبعاد أكثر تفصيلا، وتعمل على مسافة خمسة أمتار.




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