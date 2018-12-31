تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-31 10:22:33 نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار |  2018-12-31 10:21:20 ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا |  2018-12-31 10:06:18 خبر غير سعيد من واتساب.. تحديث 2019 صدمة |  2018-12-31 09:48:16 مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة |  2018-12-31 08:37:41 ميزة جديدة ثورية في كاميرات هواتف آيفون القادمة |  2018-12-31 08:34:35 غوارديولا : ليفربول أفضل فريق في العالم |  2018-12-31 08:33:29 تعرفوا على "أجمل فتاة على الأرض" |  2018-12-31 08:32:23 آلاف "السترات الصفراء" تهدد ليلة الشانزلزيه.. وذعر في فرنسا |  2018-12-31 08:29:02 الناصرة - للسنة الثانية، جمعية الموكب لمسيرة الميلاد تتبنى اطلاق الالعاب النارية في ليل رأس السنة |  2018-12-31 06:26:31 فرنسا.. نشر 147 ألف عسكري خلال احتفالات رأس السنة |  2018-12-31 06:23:48 اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة |  2018-12-31 06:22:29 "قمر دموي مع خسوف كلي".. 2019 يبدأ بحدث فلكي نادر |  2018-12-30 22:51:55 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية |  2018-12-30 22:43:10 سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل |  2018-12-30 22:41:39 اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

من الملح والقهوة لسرطان البروتستاتا.. أكبر 8 "انقلابات صحية"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قبل 80 عاما، نصح الأطباء بتناول السجائر على اعتبار أنها علاج، والآن، اختلف الأمر تماما، فقد باتت وفق هؤلاء، شر مستطير.



والسجائر واحدة من موضوعات صحية كثيرة تغيرت نظرة العلم والعلماء لها كثيرا، بفعل دراسات جديدة دحضت ما قبلها.


واستعرض موقع "ريدر دايجست" عددا من هذه القضايا وكيف تغيرت النظرة لها:


1. القهوة: واجه هذا المشروب انتقادات كثيرة، كأنه مسبب في ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية وغيرها، وفي العقد الأخير، شهدت سمعة القهوة تحسنا كبيرا، إذ أصبحت مفيدة بحسب دراسات عديدة.


وقالت إحدى تلك الدراسات إن الذين يشربون ما بين 3- 4 فناجين قهوة يوميا يحظون بمعدلات وفيات أقل من أولئك الذين لا يشربون القهوة نهائيا، كما أن هذا المشروب يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل الكبد.


ومع ذلك فالأمر ليس ورديا إذ إن تناول الحوامل للقهوة قد يكون ضارا بالأجنة.


2. الملح: خلال السبعينيات، أجرى باحثون تجربة على أثر تناول الفئران للملح، وكانت النتيجة مفزعة لتأثيرها السلبي على رفع ضغط الدم إلى مستويات مقلقة، ذلك بسبب القواسم المشتركة بين هذين المخلوقين (الفأر والإنسان).


وتناولت الفئران في التجربة، كمية تعادل بالنسبة والتناسب ما يتناول الأميركيون يوميا.


وفي 2016، نشرت دراسة بددت هذا القلق، مشيرة إلى أن خطر الملح ينحصر في أجسام أولئك الذين يفرطون في تناوله، والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويعانون أصلا من مشاكل متعلقة بالقلب والأوعية الدموية.


3. الدهن: الزبدة، زيت جوز الهند نموذجان من الدهون المشعبة التي قلت نسبة الخوف منها، لأن خبراء القلب أدركوا أن هذه الدهون غير مميتة، لكن هذا لا يعني أن الدهون المشبعة لا تزال تشكل مأزقا، إذ بوسعها أن تسهم في الإصابة بالأزمات القلبية.


4. اللحوم: قبل سنوات أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النقانق واللحوم المصنعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان، لكن وفق دراسة جديدة أثبتت أن تناول اللحوم بكميات معقولة يسبب خطرا أقل بكثير من ذلك الخطر المرتبط بالتدخين.


ومع ذلك، يمكن أن يرتبط خطر تناول اللحوم بمستوى استهلاكها.


5. الغلوتين: بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، يمكن أن يكون الغلوتين (مركب بروتين موجود أساسا في القمح والشعير) ضارا جدا، إذ إنه يمكن أن يؤدي إلى تفاعلات سلبية في الأمعاء. ولكن بالنسبة لمعظمنا، لا يبدو أن ذلك البروتين مشكلة أصيلة، وفقا لعيادة مايو كلينك.


6. تناول الطعام في وقت متأخر من الليل: اعتاد خبراء التغذية أن يقولوا أن السعرات الحرارية هي سعرات حرارية بصرف النظر عن وقت استهلاكها، إلا أن دراسات حديثة خلصت إلى أن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والذين تناولوا وجبة إفطار كبيرة وغداء معتدلا وعشاءا بسيطا أحرزوا نتائج أفضل في اختبارات سكر الدم والأنسولين وعوامل الخطر القلبية الوعائية، مقارنة بالذين يتناولون كميات أكبر من الطعام في الليل.


7. تصوير الثدي بالأشعة السينية: في الثمانينيات، أوصت جمعية السرطان الأميركية بأن تقوم النساء بإجراء فحص سنوي للتحقق من علامات سرطان الثدي، وحسب عيادة مايو كلينك، فقد أدى هذا الفحص إلى الكشف المكبر عن أعراض هذا المرض وإنقاذ حياة كثيرات.


لكن دراسات حديثة أكدت أن كثيرا من هذه الأعراض لن تتقدم إلى مرحلة خطيرة، وبالتالي ينصح باللجوء إلى طبيب لمناقشة متى يبدأ الفحص وفقا لسجل المرأة الطبي، وتوصي إحدى الدراسات بالانتظار حتى بلوغ 50 عاما.


8. اختبارات سرطان البروستاتا: خلال التسعينيات، أوصى خبراء الصحة بأن يتم إجراء اختبار سنوي للدم متعلق بالكشف عن سرطان البروستاتا، ووجدت دراسات نشرت حديثا أن الفحص (PSA) قد لا يؤدي إلى نتائج مرجوة، لذلك سحب تأييد هذا الاختبار، ذلك أنه قد يكون مضللا ويلحق أضرارا بالرجال.




كلمات متعلقة

من, الملح, والقهوة, لسرطان, البروتستاتا.., أكبر, 8, "انقلابات, صحية",

تابعونــا

وجبة الفطور.. علماء يكشفون الخدعة التاريخية وجبة الفطور.. علماء يكشفون الخدعة التاريخية 2018-12-31 | 10:12:11

يعتقد علماء أن الناس خدعوا على مدى السنوات الماضية لاعتقادهم أن عدم تناول وجبة...

آلام الظهر المزمنة تقتل النساء أكثر من الرجال آلام الظهر المزمنة تقتل النساء أكثر من الرجال 2018-12-30 | 18:56:17

كشفت دراسة أميركية حديثة استمرت لأربعة عشر عاماً أجراها معهد بوسطن، أن آلام الظهر...

6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة 6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة 2018-12-30 | 11:18:09

ربما تبدأ يومك بكل حماسة حين تتحضر للذهاب إلى صالة التمارين الرياضية، حيث تمارس...

ما ضرر النوم والعيون مفتوحة؟ ما ضرر النوم والعيون مفتوحة؟ 2018-12-30 | 08:18:32

من الغريب أن ينام بعض الناس بعيون مفتوحة أو نصف مفتوحة، وهذا أمر شاذ ويؤثر سلبا في...

احذر من أدوية المعدة.. تعالج الحُرقة لكنها تسبب السرطان احذر من أدوية المعدة.. تعالج الحُرقة لكنها تسبب السرطان 2018-12-29 | 23:57:37

يندفع أغلبُ الناس إلى تناول الأدوية المهدئة للحُرقة في المعدة، وهي أدوية تنتشر...

بشرى سارة.. الرياضة تخفض ضغط الدم كالدواء بشرى سارة.. الرياضة تخفض ضغط الدم كالدواء 2018-12-29 | 07:44:47

أفادت دراسة بأن ممارسة التمارين الرياضية قد تخفض ضغط الدم بقدر ما يفعل...

الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط..ما هو؟ الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط..ما هو؟ 2018-12-28 | 14:47:34

عرفت الموسيقى على مر العصور كوسيلة للمساعدة على الاسترخاء وتفريغ شحنات التوتر،...

ما هي المضاعفات التي تسببها الإنفلونزا؟ ما هي المضاعفات التي تسببها الإنفلونزا؟ 2018-12-28 | 10:39:49

تعد الإنفلونزا بحد ذاتها مرضا مزعجا جدا، ويمكنها إجبار الشخص على البقاء في الفراش...

أطباء يكتشفون طريقة لخفض ضغط الدم بدون دواء أطباء يكتشفون طريقة لخفض ضغط الدم بدون دواء 2018-12-28 | 09:23:48

توصلت دراسة حديثة إلى ممارسة تساعد في تخفيف ضغط الدم بنفس القدر الذي يفعله...

أول دواء في تاريخ الطب يعالج مرض السكري جذرياً أول دواء في تاريخ الطب يعالج مرض السكري جذرياً 2018-12-27 | 23:30:03

توصل فريق من الباحثين الأميركيين إلى اكتشاف #دواء_جديد سمي"هارمين"، قيل إنه سيكون...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids يارا كمال حمادة شفاعمرو تحقق علامة 787 البسيخومتري مدينة نجاح طالبة تتألق خالد ياسين زوج شقيق المرحومة امنة ياسين طمرة مقتل طعن بيت حامل تسونامي يافطات تحذير شواطئ البحر البلاد تركيب وزارة الامن أنباء خروج شخصية قضائية قسرية تحوم حولها ارتكاب جرائم معروفة التحقيق الشرطة مشاهدة مباراة ريال مدريديوتويب ريال مدريد مباراة ريال مديد انهيار سقف بيت عكا القديمة البلدة عدد من المصابين اطفاء اسعاف جابصين اطفال اصابة طفيفة جزء اصابة خطيرة فتى طمرة بركة سباحة سقط على رأسه مستشفى رمبام اعتقال شابين ذخيرة سلاح بندقية m16 سلاح تفتيش شرطة النقب الجنوب يوم العطاء طرعان مجلس محلي فعاليات تطوع جولس مجلس محلي مصادقة ميزانية اجماع العام 2016 سقوط عامود هاتف على ساحة بيت في بلدة كفر كنا اضرار سيارة دون اصابات مؤنس دبور مهاجم جر اسهوبرز السويسري افضل مهاجم في الدوري للعام 2015عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط توئثيق اطلاق نار مقهى اراجيل البلدة القديمة عكا شاهدوا فيديو مجهول اصابة شابين رصاصة طائشة ام الفحم داخل شباك غرفة اطفال اطلاق نار ظاهرة شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com