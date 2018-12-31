الناصرة - للسنة الثانية، جمعية الموكب لمسيرة الميلاد تتبنى اطلاق الالعاب النارية في ليل رأس السنة

قررت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد وللسنة الثانية تبنى اطلاق الالعاب النارية في ليل رأس السنة من كنيسة البشارة للاتين، احتفالا بالسنة الجديدة، وبهذا تضيف هذا التقليد الى احتفالات العيد التي تنظمها الجمعية، إيمانا منها بأهمية إعطاء الناصرة حقها في الاحتفال بعيد الميلاد وبشكل لائق أسوة بمدن العالم.

ويندمج هذا القرار مع الرؤية المستقبلية الشاملة لجمعية الموكب لمسيرة الميلاد فيما يتعلق باحتفالات الميلاد في الناصرة، حيث قامت الجمعية في ال 36 سنة الماضية بتنظيم مسيرة الميلاد الكبرى والاحتفال بإضاءة الشجرة في مركز القديس انطون وتزيين وإنارة شارع القديس انطون بحبال الزينة، وابتداءً من هذه السنة بادرت الجمعية بتنظيم ثلاثة امسيات ميلادية، "امسيات طفل المغارة"، والتي كانت بمثابة قفزة نوعية في احتفالات الميلاد في الناصرة والبلاد، بمستوى يضاهي دول العالم الغربي، والتي من خلالها تسعى الجمعية الى تحقيق رؤيتها باحتفالات الميلاد المجيد في مدينة الناصرة العالمية.وعلى الصيد الفني قامت الجمعية باطلاق ترتيلة ميلادية نصراوية جديدة بعنوان "كلمة الله" من تأليف الشاعر جريس عيد، تلحين وتوزيع كارم مطر وغناء لؤي سروجي، فيدا طبر، علاء شرش وميري منسى، وهي هدية قيمة تقدمها جمعية الموكب لكل بيت في الناصرة لانها تجسد في كلماتها النصراوية معاني الميلاد المجيد والمسيرة التي بدأت هنا في الناصرة قبل 2000 عام بحدث بشارة الملاك جبرائيل لمريم العذراء ابنة الناصرة، واستمرت بعدها في مسيرة القديس يوسف والعذراء مريم من الناصرة الى بيت لحم الشقيقة ليتم هناك الحدث الاهم في تاريخ البشرية – ميلاد السيد المسيح.