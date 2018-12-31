فرنسا.., نشر, 147, ألف, عسكري, خلال, احتفالات, رأس, السنة,

أعلن وزير الداخلية الفرنسي يوم الأحد عن نشر 147 ألف عنصر من الأمن المدني والعسكري لحفظ النظام في احتفالات عيد رأس السنة في ظل "تهديد إرهابي" و"حركات احتجاجية بالطرق العامة".

وذكر وزير الداخلية كريستوف كاستانير أن "احتفال عيد رأس السنة سيجري في ظل تهديد إرهابي يظل مرتفعا وحركات احتجاجية في الطرق العامة".وبعد سابع سبت من احتجاجات "السترات الصفراء" أحصت فيها الحكومة 12 ألف متظاهر مقابل 38 ألف في الأسبوع الماضي، و66 ألف في الأسبوع السابق، تستعد الحركة عبر موقع "فيسبوك"، لمطالبات جديدة في 31 من الشهر الجاري.