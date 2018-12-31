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اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة



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توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة وتبقى فرصة مهيأة خلال ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى  معتدلة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارداً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة  السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


والاربعاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارداً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، و في ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.




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