اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, للطعن, في, باقة, الغربية,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقت الشرطة قبل قليل بلاغ من مشفى هيلل يفيه في الخضيرة، حول شخص أحيل اليهم من عيادة خاصة في باقة الغربية وهو مصاب اصابة طعن في القسم السفلي لجسمه.

الضحية من سكان طول كرم في ال30 من عمره.طواقم طبية قيمت حالته بالحرجة.شرطيون من مركز الشرطة باقة الغربية شرعوا بالتحقيق وعمليات مسح وتمشيط لرصد مكان الحادث بهدف جمع البينات والادلة وفحص ملابسات الحادث وخلفيته.