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سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن ملثمان وصلا مساء اليوم الاحد الى محطة وقود مدخل دبورية وقاموا برش العامل بالغاز المسيل للدموع وسرقا منه مئات الشواقل وهربا .


الشرطة وصلت للمكان وقامت بتمشيط المنطقة للبحث عن المشتبهين .
سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل




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