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اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شجار بين مجموعة شبان وقع مساء اليوم الاحد قرب مركاز همازون في مدينة نتسيرت عيليت , خلال الشجار قام احد رجال الامن في المكان باطلاق النار بالهواء .


الشرطة هرعت بقوات معززة للمكان وقامت باعتقال شاب من الرينة يبلغ من العمر 19 عاماً بشبهة ضلوعه بالشجار , احد حراس الامن اصيب من غاز فلفل قام باستعماله حارس اخر , الشرطة باشرت التحقيق بملابسات الحادث .
اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة




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