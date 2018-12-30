اطلاق, نار, بالهواء, خلال, شجار, في, نتسيرت, عيليت, واعتقال, شاب, من, الرينة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شجار بين مجموعة شبان وقع مساء اليوم الاحد قرب مركاز همازون في مدينة نتسيرت عيليت , خلال الشجار قام احد رجال الامن في المكان باطلاق النار بالهواء .

الشرطة هرعت بقوات معززة للمكان وقامت باعتقال شاب من الرينة يبلغ من العمر 19 عاماً بشبهة ضلوعه بالشجار , احد حراس الامن اصيب من غاز فلفل قام باستعماله حارس اخر , الشرطة باشرت التحقيق بملابسات الحادث .