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حادث طرق ضرب وهرب في مفترق الياكيم



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: محققون مختصو حوادث طرق، يفحصون مكان حادثة على الطريق 75، خلالها أصيب راكب دراجة نارية(شرطي) على يد سيارة عابرة ما بين مقطع مفترق هعماكيم وطيعون.


وفق مصادر طبية أصيب راكب الدراجة بإصابات طفيفة، والأن تجري الشرطة عمليات مسح وتمشيط لرصد السيارة وسائقها الذي لاذ بالفرار من المكان.
كما ويجمع المحققون،  البينات والأدلة بهدف فحص ملابسات الحادث.
حادث طرق ضرب وهرب في مفترق الياكيم




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