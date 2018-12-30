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اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشارون ان شاب من مدينة الطيرة اصيب بعيارات نارية مساء اليوم الاحد في احد احياء المدينة مما ادى لاصابته بجراح متوسطة .


الطواقم الطبية قامت بنقل الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج والشرطة هرعت وباشرت التحقيق .
اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة




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