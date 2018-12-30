اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, الطيرة,

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بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقت الشرطة قبل قليل بلاغ...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن ملثمان وصلا مساء اليوم الاحد الى...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شجار بين مجموعة شبان وقع مساء...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: محققون مختصو حوادث...
استقبل اهالي مدينة ام الفحم والمنطقة مساء اليوم الاحد بمدخل المدينة فضيلة الشيخ...
بلفتة غير مسبوقة وواقعية حدثت يوم امس في مدينة ام الفحم ، قام الطبيب صلاح محاميد...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان حرس الحدود:"خلال نشاط لرجال الشرطة في شارع 443 قرب...
إنطلقت اليوم الأحد أولى فعاليات مخيم الشتاء 2018 والذي ينظمه المركز الجماهيري –...
اعتقلت قوات اسرائيلية خاصة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"،...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون...