اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, الطيرة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشارون ان شاب من مدينة الطيرة اصيب بعيارات نارية مساء اليوم الاحد في احد احياء المدينة مما ادى لاصابته بجراح متوسطة .

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اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية 2018-12-30 | 22:51:55 بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقت الشرطة قبل قليل بلاغ...

سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل 2018-12-30 | 22:43:10 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن ملثمان وصلا مساء اليوم الاحد الى...

اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة 2018-12-30 | 22:41:39 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شجار بين مجموعة شبان وقع مساء...

حادث طرق ضرب وهرب في مفترق الياكيم 2018-12-30 | 20:33:39 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: محققون مختصو حوادث...

اهالي ام الفحم والمنطقة يستقبلون الشيخ رائد صلاح بعد نقله للحبس المنزلي 2018-12-30 | 19:29:20 استقبل اهالي مدينة ام الفحم والمنطقة مساء اليوم الاحد بمدخل المدينة فضيلة الشيخ...

طبيب من ام الفحم يكتب وصفة طبية لمريض بالسفر ومفاجئة زوجته 2018-12-30 | 18:46:11 بلفتة غير مسبوقة وواقعية حدثت يوم امس في مدينة ام الفحم ، قام الطبيب صلاح محاميد...

اعتقال شابين من القدس ورام الله بشبهة سرقة سيارة وكلب من الرملة 2018-12-30 | 15:17:20 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان حرس الحدود:"خلال نشاط لرجال الشرطة في شارع 443 قرب...

إنطلاقة متألقة لفعاليات مخيم الشتاء بالجماهيري ام الفحم 2018-12-30 | 14:57:28 إنطلقت اليوم الأحد أولى فعاليات مخيم الشتاء 2018 والذي ينظمه المركز الجماهيري –...

اعتقال شخصين بقضية إرهاب يهودي "خطيرة" 2018-12-30 | 14:54:51 اعتقلت قوات اسرائيلية خاصة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"،...