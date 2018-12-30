اهالي, ام, الفحم, والمنطقة, يستقبلون, الشيخ, رائد, صلاح, بعد, نقله, للحبس, المنزلي,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: محققون مختصو حوادث...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشارون ان شاب من مدينة الطيرة اصيب بعيارات...
بلفتة غير مسبوقة وواقعية حدثت يوم امس في مدينة ام الفحم ، قام الطبيب صلاح محاميد...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان حرس الحدود:"خلال نشاط لرجال الشرطة في شارع 443 قرب...
إنطلقت اليوم الأحد أولى فعاليات مخيم الشتاء 2018 والذي ينظمه المركز الجماهيري –...
اعتقلت قوات اسرائيلية خاصة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"،...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون...
اقدم مجهولون الليلة الماضية على اضرام النيران في سيارة لاحد المواطنين في بلدة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر :"حريق كبير شب في عماره...
استمرارا لمتابعته ودعمه لمستشفيات الناصرة، نجح النائب د. أحمد الطيبي، رئيس...
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