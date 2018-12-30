اهالي, ام, الفحم, والمنطقة, يستقبلون, الشيخ, رائد, صلاح, بعد, نقله, للحبس, المنزلي,

استقبل اهالي مدينة ام الفحم والمنطقة مساء اليوم الاحد بمدخل المدينة فضيلة الشيخ رائد صلاح والذي قررت المحكمة اليوم ان يستأنف الحبس المنزلي في مدينة ام الفحم بعد ان اقرت سابقا بان يقضيه في كفركنا.

هذا وبعد مدة ١٦ شهر قضاها الشيخ رائد صلاح بعيداً عن مدينته وعائلته بداخل السجون ومن ثم في كفركنا عاد اليوم ليستقبله الاهالي رغم درجة الحرارة المنخفضة.