تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-30 20:33:39 بلاغ أولي: حادث طرق ضرب وهرب في مفترق الياكيم |  2018-12-30 20:28:22 اصابة شاب باطلاق نار في الطيرة |  2018-12-30 19:29:20 اهالي ام الفحم والمنطقة يستقبلون الشيخ رائد صلاح بعد نقله للحبس المنزلي |  2018-12-30 18:56:17 آلام الظهر المزمنة تقتل النساء أكثر من الرجال |  2018-12-30 18:55:00 إنتر يوضح موقفه من عودة مورينيو وصفقة مودريتش |  2018-12-30 18:48:39 استطلاع: 62% من السائقين يستقبلون مكالماتهم اثناء القيادة |  2018-12-30 18:46:11 طبيب من ام الفحم يكتب وصفة طبية لمريض بالسفر ومفاجئة زوجته |  2018-12-30 15:17:20 اعتقال شابين من القدس ورام الله بشبهة سرقة سيارة وكلب من الرملة |  2018-12-30 14:57:28 إنطلاقة متألقة لفعاليات مخيم الشتاء بالجماهيري ام الفحم |  2018-12-30 14:54:51 اعتقال شخصين بقضية إرهاب يهودي "خطيرة" |  2018-12-30 13:37:20 تكريم الناشط الاجتماعي نايف جميل شرقية من جت المثلث بمشاركة رئيس المجلس المحلي |  2018-12-30 13:15:16 من أوقع صدام حسين ومن أول "زعيم" زاره في السجن؟ |  2018-12-30 13:12:24 بالفيديو:اضرام النار في سيارة مواطن من المقيبلة |  2018-12-30 13:03:07 رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" |  2018-12-30 12:52:43 طبيب اغتصب مريضاته على مدى أعوام! |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

آلام الظهر المزمنة تقتل النساء أكثر من الرجال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة أميركية حديثة استمرت لأربعة عشر عاماً أجراها معهد بوسطن، أن آلام الظهر المزمنة تزيد من خطر الوفاة المبكرة بين السيدات أكثر من الرجال.

فعلى مدى 14 عاماً، رصدت الدراسة التي أجراها مركز "بوسطن" الطبي، تأثير آلام الظهر على 8 آلاف سيدة تراوحت أعمارهن بين 40 و80 عاماً.
الدراسة تعتبر الأولى من نوعها لرصد معدلات الوفاة بين من يعانين آلام الظهر، حيث قام الباحثون بقياس معدلات الإصابة بآلام الظهر بين المشاركات، وكذلك رصد تأثير الآلام على الأنشطة اليومية.
لاحظ العلماء أن الآلام تعرقل أداء مهام مثل المشي وإعداد الوجبات والحركات المتكررة، كما تؤدي إلى الإعاقة والعجز.
وأظهرت النتائج أيضاً أن هناك ارتباطاً قوياً بين آلام الظهر المزمنة والوفيات المبكرة بين النساء.
وثبت أنه أثناء فترة الدراسة، توفي حوالي 50% من المشاركات، فيما 65% من المتوفيات يعانين من آلام الظهر المزمنة.
الباحثون وضعوا بناء على هذه النتائج تحليلاً للمستقبل، حيث اعتبروا أن ارتفاع معدل الإصابة بآلام الظهر المزمنة الذي تضاعف خلال فترة الدراسة، يؤدي إلى مزيد من حالات العجز، وعدم القدرة على القيام بالأعمال اليومية ما يزيد من معدل زيادة الوزن والسمنة، فضلاً عن تطور أمراض مزمنة أخرى مثل القلب وألزهايمر، وفي نهاية المطاف.. الموت المبكر.
آلام الظهر المزمنة تقتل النساء أكثر من الرجال




كلمات متعلقة

آلام, الظهر, المزمنة, تقتل, النساء, أكثر, من, الرجال,

تابعونــا

6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة 6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة 2018-12-30 | 11:18:09

ربما تبدأ يومك بكل حماسة حين تتحضر للذهاب إلى صالة التمارين الرياضية، حيث تمارس...

ما ضرر النوم والعيون مفتوحة؟ ما ضرر النوم والعيون مفتوحة؟ 2018-12-30 | 08:18:32

من الغريب أن ينام بعض الناس بعيون مفتوحة أو نصف مفتوحة، وهذا أمر شاذ ويؤثر سلبا في...

احذر من أدوية المعدة.. تعالج الحُرقة لكنها تسبب السرطان احذر من أدوية المعدة.. تعالج الحُرقة لكنها تسبب السرطان 2018-12-29 | 23:57:37

يندفع أغلبُ الناس إلى تناول الأدوية المهدئة للحُرقة في المعدة، وهي أدوية تنتشر...

بشرى سارة.. الرياضة تخفض ضغط الدم كالدواء بشرى سارة.. الرياضة تخفض ضغط الدم كالدواء 2018-12-29 | 07:44:47

أفادت دراسة بأن ممارسة التمارين الرياضية قد تخفض ضغط الدم بقدر ما يفعل...

الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط..ما هو؟ الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط..ما هو؟ 2018-12-28 | 14:47:34

عرفت الموسيقى على مر العصور كوسيلة للمساعدة على الاسترخاء وتفريغ شحنات التوتر،...

ما هي المضاعفات التي تسببها الإنفلونزا؟ ما هي المضاعفات التي تسببها الإنفلونزا؟ 2018-12-28 | 10:39:49

تعد الإنفلونزا بحد ذاتها مرضا مزعجا جدا، ويمكنها إجبار الشخص على البقاء في الفراش...

أطباء يكتشفون طريقة لخفض ضغط الدم بدون دواء أطباء يكتشفون طريقة لخفض ضغط الدم بدون دواء 2018-12-28 | 09:23:48

توصلت دراسة حديثة إلى ممارسة تساعد في تخفيف ضغط الدم بنفس القدر الذي يفعله...

أول دواء في تاريخ الطب يعالج مرض السكري جذرياً أول دواء في تاريخ الطب يعالج مرض السكري جذرياً 2018-12-27 | 23:30:03

توصل فريق من الباحثين الأميركيين إلى اكتشاف #دواء_جديد سمي"هارمين"، قيل إنه سيكون...

10 أطعمة لا غنى عنها لمن تجاوزوا الخمسين 10 أطعمة لا غنى عنها لمن تجاوزوا الخمسين 2018-12-27 | 16:50:18

إن كنت قد وصلت إلى الخمسين من العمر، وتود أن تبقى على حيويتك لأطول فترة ممكنة،...

"اكتشاف ثوري".. السرطان لن يكون قاتلا "اكتشاف ثوري".. السرطان لن يكون قاتلا 2018-12-27 | 16:00:23

يوما بعد يوم، يحقق العلماء اختراقا جديدا في علاج مرض السرطان الذي يصيب 35 ألف شخص...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ارتفاع اسعار قود 27 اغورة الليلة الفاصلة بين يومي الخميس الاربعاء تعبئة ذاتية لتر ام الفحم مسيرة الاجداد مشاركة واسعة كلاليت صندوق المرضى اتهام رجل شخص المغار قرية لائحة المحكمة حيفا عكا انتحال شخصية موظف شاباك خداع 100 مبلغ الف شيكل محكمة شكري عواوده نسبة تصويت 10 د عواوده انتخابات رئاسة بلدية نتسيرت عيليت مسنو عرابة مسني يوم ترفيهي فعاليات فلكلور تراث وزير الداخلية درعي يزور الناصرة تقديم مساعدات ميزانيات علي سلام سخنين تلاقي بيتار القدس مباراة جمهور تستعد فريق الكنيست تفتتح دورتها الشتوية اليوم الاثنين احتراق سيارة قرب مفرق كفر ياسيف دون اصابات المقيبله مصرع رجل انفجار اطار عجلة شاحنة اسعاف شرطة محل تصليح بناشر مرج ابن حسني زيادات عامر الجلبواع عامل المتابعة لجنة انتخابات رئاسة تصويت توتر الناصرة انتخاب رئيس جديد انتخاب محمد بركة رئيسا جديدا للجنة المتابعة أفعى العثور على داخل بيت مدينة مواطن اطفال الحكم الشيخ رائد صلاح محكمة النطق القدس وادي الجوز الخليل اتهام شبان القدس اختطاف قتل يهودي تخطيط لائحة طوبا زنغرية ضبط بندقية سلاح البحث مشتبه شاب قرية تفتيش شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com