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إنتر يوضح موقفه من عودة مورينيو وصفقة مودريتش



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر ميلان، حقيقة عودة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق، إلى تدريب النيراتزوري من جديد.

وقال أوسيليو، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "مورينيو؟ إنه ليس ظلاً، والأمر ليس مفاجئًا أننا نتحدث عنه في وقت تكثر خلاله الأحاديث في وسائل الإعلام وبين الناس".
وأضاف: "نحن نعمل بطريقة أكثر عقلانية، مشروعنا مستمر منذ عام ونصف مع المدرب لوتشيانو سباليتي، وسيستمر معه لسنوات مقبلة".
وواصل: "مجموعة سونينج طموحة جدًا وتريد أن يعود إنتر إلى طريق البطولات، لا أحد يريد أن يكون في المركز الثاني أو الثالث أو الرابع، ما يمكننا قوله للجماهير إننا نعمل بجد لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح في أقرب وقت ممكن".
وحول إمكانية ضم لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، علق أوسيليو: "لم أصدق ذلك، لكن في الوقت نفسه، أرى لماذا لا يمكننا أن نحلم؟.. قلت من قبل إذا ريال مدريد سيقبل التفاوض، فبإمكاننا الحديث عن ذلك".
وأتم: "هل سيعود إنتر لضم مودريتش من جديد؟.. نحن نتحدث عن لاعب صاحب جودة كبيرة في كرة القدم، لا يمكنك أن تقول لا أبدًا لهذه الصفقة".
إنتر يوضح موقفه من عودة مورينيو وصفقة مودريتش




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