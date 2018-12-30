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استطلاع: 62% من السائقين يستقبلون مكالماتهم اثناء القيادة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اجرت شرطة المرور الفلسطينية استطلاعا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" حول مدى استخدام الهاتف النقال اثناء قيادة المركبات.


وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الاستطلاع شمل 998 شخصا من المستطلعة اراؤهم، وقد اوضح 62% منهم انهم يستقبلون مكالماتهم عبر الهاتف النقال اثناء قيادة مركباتهم، فيما قال 38% بانهم لا يستقبلونها وينتظرون الى حين الوقوف.

وبيّن ارزيقات بان استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة من المخالفات الخطرة والتي تُشتت ذهن السائق وتؤدي لحوادث سير قاتلة، وقد تشدّد المشرع في قيمة مخالفتها والبالغة 500 شيكل، ورغم ذلك فان الغالبية من السائقين يستقبلون مكالماتهم اثناء القيادة.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين وخاصة قوانين السير.
استطلاع: 62% من السائقين يستقبلون مكالماتهم اثناء القيادة




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