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طبيب من ام الفحم يكتب وصفة طبية لمريض بالسفر ومفاجئة زوجته



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بلفتة غير مسبوقة وواقعية حدثت يوم امس في مدينة ام الفحم ، قام الطبيب صلاح محاميد بكتب وصفة طبية لاحد المرضى الذين راجعوه والذي يعاني من الارهاق والتعب .


بحيث كتب للمريض بان يسافر لمدة اسبوع الى دولة جميلة للاستمتاع والاسترخاء وان يقوم يفاجئ زوجته ولو بشيء بسيط تحبه وان يبتسم.

بحيث قال د.صلاح محاميد حول هذه الخطوه بانه احياناً نحن بحاجة لمثل هذه الوصفات لتحسين حياتنا وليس للادوية .




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