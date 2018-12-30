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اعتقال شابين من القدس ورام الله بشبهة سرقة سيارة وكلب من الرملة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان حرس الحدود:"خلال نشاط لرجال الشرطة في شارع 443 قرب موديعين لاحظوا حادث طرق , رجال الشرطة وصلوا للمكان لفحص ان كان هناك مصابين بحاجة لمساعدة , وخلال الفحص اثارت شكوك رجال الشرطة ردة الفعل من قبل الشابين , وخلال فحص  تبين ان السيارة مسروقة من مدينة الرملة وخلال تفتيشها عثروا على كلب من نوع سكاي قد سرق مع السيارة ".


رجال الشرطة اعتقلوا على الفور الشابين واعادوا السيارة والكلب للمواطن من الرملة .




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