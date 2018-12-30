اعتقال, شابين, من, القدس, ورام, الله, بشبهة, سرقة, سيارة, وكلب, من, الرملة,

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إنطلقت اليوم الأحد أولى فعاليات مخيم الشتاء 2018 والذي ينظمه المركز الجماهيري –...
اعتقلت قوات اسرائيلية خاصة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"،...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون...
اقدم مجهولون الليلة الماضية على اضرام النيران في سيارة لاحد المواطنين في بلدة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر :"حريق كبير شب في عماره...
استمرارا لمتابعته ودعمه لمستشفيات الناصرة، نجح النائب د. أحمد الطيبي، رئيس...
خلال حملة مكثفة لشرطة المرور خلال نهاية الاسبوع تم ضبط من 86 سائق يقودون تحت تأثير...
تبرعت عائلة الفتى المرحوم كرم الجعار 16 عاماً من رهط باعضاء جسمه بعد أن قتل باطلاق...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية تلقت بلاغاً...
قال وزير الدفاع سابقا موشيه ياعلون إن الاتصالات الجارية مع رئيس هيئة الأركان...