إنطلاقة, متألقة, لفعاليات, مخيم, الشتاء, بالجماهيري, ام, الفحم,

إنطلقت اليوم الأحد أولى فعاليات مخيم الشتاء 2018 والذي ينظمه المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم، والمخصص لطلاب جيل المرحلة الإبتدائية (من جيل صف بستان إلى جيل صف السادس) والذي يقام بالمركز الجماهيري من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً، وهو مخيم متنوع يشمل فعاليات ومحطات من مجال العلوم، الفنون، المسرح والدراما، إلى جانب ورشات في إعداد الوجبات والحلويات تحت عنوان (الشيف الصغير) تحت إشراف المدربة سهير إغبارية، وذلك لتعزيز قدرة المشاركين على الإعتماد على أنفسهم من خلال تمكنهم من إستعمال أدوات المطبخ، إلى جانب ورشات في مجال العلوم حيث يشارك الطلاب في تجارب علمية تساهم في فهم الكثير من الظواهر العلمية بالكون وتوسع مدارك الطلاب وتجذبهم لمجال العلوم ودراساته، وقد كان العنوان الأبرز لفعاليات هذا اليوم هي ورشات فنية في إعادة تدوير المواد وإستخدامها على شكل منتجات فنية بوضع لمسات إبداعية عليها وذلك بهدف تشجيع الطلاب على الحفاظ على بيئة نظيفة وتقليل من نسب التلوث البيئي، ويشار إلى أن جميع الورشات يتم تمريرها عن طريق مختصين.

المخيم يمتد على مدار أسبوع كامل (حتى يوم الخميس) يتم إفتتاحه يومياً بورشة مواهب طلابية وفقرات تهريج مع الفنانة كفاح وليد إغبارية حيث تسنح لهم الفرصة لإعتلاء خشبة مسرح وسينماتك أم الفحم وتقديم الفقرات بأنفسهم أمام جمهور الطلاب وذلك لتقوية وتعزيز الثقة بالنفس وتدريب الطلاب على الوقوف أمام الجمهور ومخاطبته، ثم تختتم فعاليات المخيم يومياً بورشات في مجال المسرح والسينما من خلال مشاهدة أفلام ومسرحيات هادفة تتلائم مع جيل الطلاب.وفيما يلي مجموعة من الصور التي إلتقطت خلال فعاليات اليوم الأول لمخيم: