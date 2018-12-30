اعتقلت قوات اسرائيلية خاصة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأحد، يهوديين بشبهة التورط في "قضية أمنية" اعتبرت ضمن قضايا الإرهاب اليهودي، فرضت الرقابة العسكرية حظرا على نشر تفاصيلها.

وقالت مصادر عبرية، إن الرقابة منعت نشر أي تفاصيل حول القضية، وكذلك هوية المشتبيهن أو تفاصيل التحقيق في هذه القضية.وذكرت المصادر أن اعتقال المشبوهين تم خلال الساعات الاخيرة، من داخل مدرسة دينية في منطقة شمال الضفة الغربية، دون أن تتضح طبيعة التهم الموجهة إليهما، ومع ذلك فإن القضية تنطوي على شكوك خطيرة تبرر تورط المشبوهين، الذين لم تأذن النيابة لهما بتوكيل محام للدفاع عنهما بعد.وذكرت منظمة "حوننو" اليمينية اليهودية المتطرفة التي تتولى الدفاع عن المشبوهين اليهوديين، أن قوات من الشرطة الخاصة "يسام" و"الشاباك" اعتقلوا أحد المشبوهين وأجروا تفتيشات للمكان الذي اعتقل منه، والذي يحظر في هذه المرحلة ذكره بأمر من الرقابة الإسرائيلية.واتهمت المنظمة اليهودية، "الشاباك" والمدعي العام بعد استيعاب الاستنتاجات من التحقيقات الأمنية الأخيرة والانقادات الموجهة لهم، ويحاولون فقط بطرق عنيفة، غير مقبولة، انتزاع اعترافات من فتية وشبان يهود.