تكريم, الناشط, الاجتماعي, نايف, جميل, شرقية, من, جت, المثلث, بمشاركة, رئيس, المجلس, المحلي,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون العربية والناطق الرسمي للمجتمع العربي – قام مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون العربية والناطق الرسمي للمجتمع العربي، كايد ظاهر، بزيارة إلى بلدة جت المثلث، حيث التقى هناك بالناشط الاجتماعي الأستاذ نايف جميل شرقية وبرئيس المجلس المحامي محمد وتد. وجاءت هذه الزيارة من أجل منح الأستاذ شرقية درع شكر وتقدير على جهوده وتطوعه من اجل المجتمع، ومبادرته لعقد لقاء عمل مشترك بين سلطة الإطفاء والإنقاذ وإدارة المجلس المحلي في جت لبحث سبل التعاون المشترك.

استقبل الأستاذ شرقية كل من كايد ظاهر والمحامي وتد في منزله، حيث تمّ منحه درع التكريم، وقد عبّر شرقية عن شكره وسعادته بهذه اللفتة، مؤكدًا على استمراره بالنشاط والتطوع من اجل مصلحة المجتمع.من جهته، قال كايد ظاهر إنّ:"هذه الزيارة جاءت لتكريم وشكر الأستاذ نايف جميل شرقية على عمله، نشاطه وتطوعه من اجل بلدته جت ومن أجل المجتمع، وأيضًا تقديرًا على مبادرته لعقد لقاء مع رئيس مجلس جت من أجل تعزيز التعاون مع سلطة الإطفاء والإنقاذ وبحث مشاريع وخطوات مستقبلية فيما بيننا، مثل تمرير محاضرات توعوية وارشادية في المدارس وبيت المسن والمؤسسات التربية وإقامة وحدة متطوعين وغيرها"، وأوضح ظاهر:"لقد تمّ الاتفاق على عقد اجتماع موسع في المجلس المحلي لوضع الترتيبات اللازمة للشروع بتطبيق التفاهمات بين الطرفين".