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بالفيديو:اضرام النار في سيارة مواطن من المقيبلة



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اقدم مجهولون الليلة الماضية على اضرام النيران في سيارة لاحد المواطنين في بلدة المقيبلة مما ادى الى اضرار كبيرة بالممتلكات دون وقوع اصابات بشرية.


دوريات من شرطة العفولة وصلت للمكان وباشرت التحقيق بملابسات الحادث .




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