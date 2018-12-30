بالفيديو:اضرام, النار, في, سيارة, مواطن, من, المقيبلة,

دوريات من شرطة العفولة وصلت للمكان وباشرت التحقيق بملابسات الحادث .

اقدم مجهولون الليلة الماضية على اضرام النيران في سيارة لاحد المواطنين في بلدة المقيبلة مما ادى الى اضرار كبيرة بالممتلكات دون وقوع اصابات بشرية.

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