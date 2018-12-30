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جورج قرداحي يختار بشار الاسد رجل عام 2018 لهذا السبب!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعتبر الإعلامي اللبناني جورج قرداحي أن الرئيس السوري بشار الأسد رجل العام 2018 عن العالم العربي ، وذلك ضمن برنامج حوار سياسي على قناة المنار .



 وأوضح قرداحي أن السبب الرئيسي لاختياره الرئيس الأسد شخصية العام ، هو صموده ضد الحرب الكونية التي شنت على سوريا منذ عام 2011 ، وأثبت للعالم أجمعه أنه رجل من طينة أخرى، حسب تعبيره.
وأضاف قرداحي: ” لولا صمود الأسد ، كانت ذهبت سوريا ولبنان والأردن وجميع بلدات الخليج العربي ” .
وفي رد على سؤال عن شخصية العام لبنانيا ، أجاب قرداحي : ” يبقى السيد حسن نصرالله دون منازع ” .
جورج قرداحي يختار بشار الاسد رجل عام 2018 لهذا السبب!




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