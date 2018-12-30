يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، لحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر العالمية، في نسختها العاشرة، الذي سيقام يوم الخميس المقبل بالإمارات.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، إن كريستيانو رونالدو وصل صباح اليوم إلى دبي، مؤكدة أن اللاعب يستهدف الفوز بالجائزة لخامس مرة في مسيرته.ويتنافس رونالدو مع الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، على جائزة أفضل لاعب في عام 2018.وسبق لرونالدو، أن حصد تلك الجائزة 4 مرات في أعوام 2011 و2014 و2016 و2017.ولم يسبق لأي لاعب باستثناء رونالدو، الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر أكثر من مرة واحدة.جدير بالذكر أن الحفل سيشهد توزيع العديد من الجوائز الأخرى أبرزها أفضل مدرب، التي يتنافس عليها ديدييه ديشامب، مدرب فرنسا مع مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، ويورجن كلوب مدرب ليفربول، ومدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري.وفي فئة أفضل فريق يتنافس على الجائزة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وليفربول، كما يتنافس البرتغالي خورخي مينديز، الإيطالي ستيفانو كاستانيا والإنجليزي جوناثان برانيت، على جائزة أفضل وكيل.