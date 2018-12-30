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أبل تجمع هواتف آيفون في الهند



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال مصدر مطلع إن أبل ستبدأ تجميع هواتفها آيفون الأعلى سعرا في الهند من خلال الوحدة المحلية لفوكسكون في أوائل 2019، وذلك للمرة الأولى التي تقوم فيها الشركة التايوانية بتصنيع المنتج في الهند.


وأضاف المصدر أن المهم في الأمر أن فوكسكون ستقوم بتجميع الطرز الأعلى سعرا، مثل هواتف آيفون تن، مما قد يرتقي بأنشطة أعمال أبل في الهند إلى مستوى جديد.

وسيتم التجميع في مصنع فوكسكون بمدينة سريبيرومبودور بولاية تاميل نادو في جنوب الهند، حسبما ذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مصرح له التحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال إم.سي سامباث وزير الصناعة في ولاية تاميل نادو لرويترز إن فوكسكون، التي تُصنع بالفعل هواتف لشركة شياومي في الهند، ستستثمر 25 مليار روبية هندية (356 مليون دولار) لتوسعة المصنع، بما في ذلك الاستثمار في إنتاج آيفون.

وأضاف أن الاستثمار ربما يخلق نحو 25 ألف فرصة عمل.

وقال مصدر آخر أيضا إن فوكسكون تخطط لتجميع هواتف آيفون في الهند، في خطوة ربما تساعدها هي وأبل على الحد من تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وامتنعت ترودي مولر المتحدثة باسم أبل عن التعليق. وقالت فوكسكون إنها لا تعلق على أمور تتعلق بعملائها الحاليين أو المحتملين أو أي من منتجاتهم.
أبل تجمع هواتف آيفون في الهند




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