بيت, حنينا:رجل, يقوم, بحرق, المنزل, بعد, خلاف, مع, زوجته,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر :"حريق كبير شب في عماره سكنيه في بيت حنينا شرقي القدس وطواقم عديده تعمل بواسطة رافعه على تخليص عالقين داخل المبنى المليئ بدخان كثيف علما ان الحريق شب في الطابق الثاني من المبنى.

طواقم الاطفاء والانقاذ تمكنت حتى الان من تخليص عدد من السكان من بينهم مصابه جراء الدخان وتتقلى العلاج لنقلها الى المشفى.وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قوات من الشرطة سارعت الى بيت يحترق في بيت حنينا شرقي اورشليم القدس والقوا القبض على مشتبه يبلغ من العمر 40 عام بشبهة اشعال النيران بشكل متعمد.من تحقيق أولي تبين على ما يبدو ان الخلفية لوقوع الحادث نزاع بين الزوجين.هذا وتم اخماد الحريقة على يد طواقم من سلطة الانقاذ والاطفاء.إثر الحريق، أصيبت امراة التي احيلت الى المشفى لتلقي العلاج اثر استنشاق الدخان.الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.