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الطيبي ينجح بتحويل 28 مليون شيكل للمستشفى الإنچليزي في الناصرة



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استمرارا لمتابعته ودعمه لمستشفيات الناصرة، نجح النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير، بعقد جلسة استثنائية صباح اليوم الأحد، بالرغم من التصويت على حل الكنيست الأسبوع الفائت، ومصادقة لجنة المالية في جلستها على تحويل ٢٨ مليون شيكل للمستشفى الإنچليزي في الناصرة لمدة سنتين. 


د. أحمد الطيبي: "على مدار السنوات الماضية، تابعت بشكل مكثف احتياجات مستشفيات الناصرة الثلاث، التي تقدم خدمات طبية ممتازة لمئات الآلاف من المواطنين في الناصرة ومنطقة الناصرة كلها، حيث تفتقر هذه المنطقة لمستشفيات حكومية. وبدلا من تقديم دعم حكومي لهذه المستشفيات التي تعمل على سد الفجوة في الخدمات الطبية، تعاني من شح الميزانيات، وعليه فقد عقدنا جلسات عديدة، للمصادقة على الطلب الذي تقدم به المستشفى الانجليزي للوزارة، وذلك بعمل مشترك وتعاون مثمر بيننا وبين مدير المستشفى د. فهد حكيم والمدير المالي للمستشفى الأخ وسيم دبيني، اللذان حضرا وشاركا في جلساتنا في وزارة المالية وفي لجنة المالية وامام رئيس الجلسة غفني وغيرها. 

بعد التصويت على فض الكنيست الاسبوع الفائت، توجهت لرئيس اللجنة وطالبت بعقد جلسة خاصة لتحويل هذه الميزانية، بالرغم من فض الكنيست، وبعد انعقاد الجلسة اليوم، يسعدني ان ازف بشرى المصادقة على تحويل ميزانية كبيرة وقدرها ٢٨ مليون شيكل لمدة سنتين للمستشفى الانجليزي، ليضاف هذا الانجاز للعديد من الانجازات التي كنا قد حصلناها لمستشفيات الناصرة، منها قسم القسطرة، وقسم التصوير بالتردد المغناطيسي MRI في مستشفى العائلة المقدسة وغيرها. مبروك للناصرة والمنطقة. وكل عام وانتم بالف خير".

بدوره قال رئيس لجنة المالية البرلمانية النائب موشيه غفني: "نحن هنا بسبب جهد النائب الطيبي من اجل مستشفيات الناصرة وسائر المستشفيات الذي استغرق وقتا طويلاً. سيتم قبول اقتراحات النائب الطيبي، وذلك بعد الحصول على مصادقة وزارة المالية".




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