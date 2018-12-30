الطيبي, ينجح, بتحويل, 28, مليون, شيكل, للمستشفى, الإنچليزي, في, الناصرة,

كلمات متعلقةالطيبي, ينجح, بتحويل, 28, مليون, شيكل, للمستشفى, الإنچليزي, في, الناصرة,
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر :"حريق كبير شب في عماره...
خلال حملة مكثفة لشرطة المرور خلال نهاية الاسبوع تم ضبط من 86 سائق يقودون تحت تأثير...
تبرعت عائلة الفتى المرحوم كرم الجعار 16 عاماً من رهط باعضاء جسمه بعد أن قتل باطلاق...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية تلقت بلاغاً...
قال وزير الدفاع سابقا موشيه ياعلون إن الاتصالات الجارية مع رئيس هيئة الأركان...
اليوم الأحد تتأثر البلاد بمنخفض جوي ضحل، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة،...
اعلن قطبا حزب البيت اليهودي الوزيران نفتالي بينيت وايليت شاكيد عن انسحابهما من...
لقي الشاب محيي الدين نصر الله البالغ من العمر 43 عاماً من سكان مدينة قلنسوة مصرعه...
التقى النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، المئات من طلاب الجامعة العربية...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب الى...