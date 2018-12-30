في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في عكا، مؤخرًا، المدرّب الشخصي ومدير الأعمال، د. محمود خطيب، في محاضرة بعنوان: "لغة الجسد في الحياة اليومية". وقد بيّن خطيب في محاضرته القيّمة، أهمية لغة الجسد بالمجالات المختلفة في الحياة اليومية: الزواج، العمل، الوقوف أمام جمهور وغيرها... وقد استندت المحاضرة، التي نالت استحسان الحضور، الى أبحاث علميّة في مجال لغة الجسد والتي تمنح الجمهور أدوات عمليّة لتحسين قدرتهم على قراءة لغة الجسد لدى الآخرين وعلى تبنّي لغة الجسد التي ستحسّن قدرة التأثير لديهم.

يعرض مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت" العديد من ورشات العمل ومحاضرات إثراء متنوعة في مواضيع مختلفة، يتم تقديمها من قبل محاضرين معروفين من بينهم: د. محمود خطيب، د. أسماء نادر غنايم، أشرف قرطام، إلهام دويري تابري، دنيا مخلوف أبو حامد، سامي سعدي وميري سكران.تجدر الإشارة الى أن المشروع يقام هذه السنة في 25 فرعًا في أنحاء البلاد، من بينها 4 فروع في الوسط العربي: أم الفحم، كفر قاسم، شفاعمرو وعكا، حيث تتحوّل هذه الفروع الى مكان للقاءات شيّقة وممتعة، يستطيع كل شخص أن يجد فيها محاضرة أو نشاطًا يثير اهتمامه، علمًا أن النشاطات والمحاضرات، ضمن هذا المشروع، منشورة في موقع الإنترنت الخاص ببنك مزراحي طفحوت ومفتوحة أمام زبائن جميع البنوك، دون مقابل. وما على الراغبين في الحضور والمشاركة سوى التسجيل للمحاضرات والفعاليات في المكان المخصص لذلك في موقع البنك أو عبر المركز الهاتفي 077-6004060.للتفاصيل والتسجيل: www.mizrahi-tefahot.co.il/nifgashim