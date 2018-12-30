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في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في عكا، مؤخرًا،...
بالنسبة لبنك مركنتيل، كانت 2018 سنة مميّزة ومثيرة للغاية، فقد احتفل البنك هذه السنة...
طاولة العيد المكتملة مع "تشيفاز XV" المعتق على مدار 15 عامًا بالحد الأدنى لعيد...
اكثر ما يميّزك شخصياً عن الناس هو رائحة عطرك.. رائحتك الخاصة والجذابة.. لذلك "ارتدي"...
Michal Negrin تطرح لأول مرة: Silver Collection by Jasmin Negrin مجموعة مجوهرات فضة 925 بتصميم ياسمين...
تحتوي التغليفة على قطعة مجوهرات واحدة من الماركات الرائدة في العالم: مجوهرات...
راما القمر راحت مع الماما ايمان على بوتيك "بابلز" لأنها كانت تدور على ازياء رسمية...
تشيـﭭـاز ريـﭽـال، الويسكي الفاخر رقم 1 في العالم يطلق " تشيـﭭـاز XV"، مزيج يتم...
بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ، أقام بنك هبوعليم حفل استقبال في قاعات غراند...
قام موظفو بنك هبوعليم فرع الناصرة التجاري بمعايدة أطفال مدرسة راهبات السالزيان...