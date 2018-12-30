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برشلونة يثق في ضم "فاران الجديد"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ينتظر برشلونة الإسباني بداية العام الجديد بفارغ الصبر، حيث سيبدأ النادي الكتالوني العمل على إتمام صفقتين فرنسيتين.


وسيبدأ برشلونة محادثات بشأن أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، وكذلك جان كلير توديبو، مدافع تولوز والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم أيضًا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة متفائل بشأن صفقة المدافع الفرنسي الشاب، جان كلير توديبو، الذي رفض تجديد عقده، وقرر الرحيل عن تولوز بنهاية الموسم الحالي.

ويحظى اللاعب الملقب بـ"فاران الجديد" في إشارة لمواطنه رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، باهتمام العديد من الأندية مثل ريال مدريد ويوفنتوس ونابولي ولايبزيج وشالكه وأولمبيك ليون.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن برشلونة يثق في قدرته على إتمام الصفقة لصالحه والتفوق على جميع المنافسين.

وختمت بأن تولوز يستعد لبيع اللاعب في يناير حتى لا يرحل مجانا في الصيف المقبل، وتعاقد مع الياباني جين شوجي كبديل له.




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