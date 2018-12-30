6 أشياء لا تقم بها بعد ممارسة الرياضة

ربما تبدأ يومك بكل حماسة حين تتحضر للذهاب إلى صالة التمارين الرياضية، حيث تمارس الأنشطة البدنية المتنوعة للحفاظ على لياقتك، لكن بعد تأدية هذا المجهود لا يجب أن تضيعه في بعض الأشياء الصغيرة التي يجب أن تحذر منها. وبحسب خبراء اللياقة البدنية فإن الروتين بعد التمرين لا يقل أهمية عن التمرين نفسه، لذا يتعين عليك أن تخطط لما تفعله أو ما لا تفعله بعد التمرين. وسواء كان التمرين منتظما على أساس يومي أو أنك استطعت العودة بعد غياب طويل، فهناك بعض العادات التي يجب عليك تجنبها: لا تنس تمارين الإطالة كل دقيقة قضيتها في إطالة العضلات وتهدئة الجسم بعد التمرين لا تقل عن أي دقيقة قضيتها وأنت تتمرن. فالإطالة التي تهدف إلى فك تقلص العضلات تساعد على تحسين الدورة الدموية وإرخاء الأنسجة العضلية بعد التمارين الشاقة.