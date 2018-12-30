6, أشياء, لا, تقم, بها, بعد, ممارسة, الرياضة,

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من الغريب أن ينام بعض الناس بعيون مفتوحة أو نصف مفتوحة، وهذا أمر شاذ ويؤثر سلبا في...
يندفع أغلبُ الناس إلى تناول الأدوية المهدئة للحُرقة في المعدة، وهي أدوية تنتشر...
أفادت دراسة بأن ممارسة التمارين الرياضية قد تخفض ضغط الدم بقدر ما يفعل...
عرفت الموسيقى على مر العصور كوسيلة للمساعدة على الاسترخاء وتفريغ شحنات التوتر،...
تعد الإنفلونزا بحد ذاتها مرضا مزعجا جدا، ويمكنها إجبار الشخص على البقاء في الفراش...
توصلت دراسة حديثة إلى ممارسة تساعد في تخفيف ضغط الدم بنفس القدر الذي يفعله...
توصل فريق من الباحثين الأميركيين إلى اكتشاف #دواء_جديد سمي"هارمين"، قيل إنه سيكون...
إن كنت قد وصلت إلى الخمسين من العمر، وتود أن تبقى على حيويتك لأطول فترة ممكنة،...
يوما بعد يوم، يحقق العلماء اختراقا جديدا في علاج مرض السرطان الذي يصيب 35 ألف شخص...
اكتشف باحثون في مستشفى بولاية ماساتشوستس أن الأسبيرين يساعد في منع الإصابة...