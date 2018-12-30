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ميريام فارس تخلع ملابس النوم لترد على التحدي!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لبّت الفنانة اللبنانية ميريام فارس طلب شقيقتها ومديرة أعمالها رولا، بتأدية الرقصة التي قدمتها في كليبها الأخير “قومي”، وذلك ضمن تحدٍ أطلقه مخرج الكليب شريف ترحيني وتحدّى خلاله رولا.



 وأطلّت فارس على شرفة منزلها بملابس النوم وخلعت بعضاً منها لتبدأ بالرقص على أنغام أغنيتها الجديدة، داعيةً المتابعين إلى مشاركتها الرقص.

فاجأت فارس التي أطلقت منذ أكثر من أسبوع فيديو كليب “قومي”، الجمهور لظهورها بـ”لوك” أفريقي في أحد مشاهد الكليب ومكياج حوّل لون بشرتها داكناً.
ميريام فارس تخلع ملابس النوم لترد على التحدي!




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