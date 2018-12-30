خلال, نهاية, الاسبوع, :, ضبط, 86, سائق, يقودون, تحت, تأثير, الكحول, وسحب, 90, رخصة, سياقة,

خلال حملة مكثفة لشرطة المرور خلال نهاية الاسبوع تم ضبط من 86 سائق يقودون تحت تأثير الكحول في شوارع البلاد

يشار الى أن الحملة أسفرت عن تحرير أكثر من 2300مخالفة، منها 500 بسبب استخدام_الهاتف أثناء القيادة، و 400 منها بسبب السرعة الزائدة فيما تم سحب حوالي 90 رخصة وحجز 86 سيارة. وأكثر من 70 مخالفة لسائقين الشاحنات.وقالت الشرطة في بيانها :" نشاطنا المكثف سيستمر في كل مكان وزمان من أجل ردع السائقين والتأثير على ثقافة القيادة قدر الإمكان للحد من حوادث الطرق.