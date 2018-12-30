التبرع, بأعضاء, الفتى, كرم, الجعار, ضحية, القتل, في, رهط, وانقاذ, حياة, 5, اشخاص,

تبرعت عائلة الفتى المرحوم كرم الجعار 16 عاماً من رهط باعضاء جسمه بعد أن قتل باطلاق نار خلال شجار في مدينة رهط مطلع الاسبوع الماضي , حيث انقذت العائلة حياة 5 اشخاص في مستشفيات مختلفة بالبلاد .

وبعد ان قرر العائلة بالتبرع تم انقاذ 5 اشخاص منهم رجل يبلغ من العمر 55 عاماً في مستشفى بيلنسون تم زرع له قلب , كما وتم زرع رئتين لرجل 36 عاماً في مستشفى بيلنسون , وزرع كبد لرجل كان يصارع على حياته في مستشفى بلنسون وكلية لفتاة 14 عاماً في مستشفى شنايدر , وكلية لامرأة 43 عاماً في مستشفى ايخلوف .وقد عبرت العائلة عن سعادتها بانقاذ حياة 5 اشخاص .يشار الى أنه قد توفي في مستشفى سوروكا في بئر السبع عصر الثلاثاء الماضي الفتى كرم الجعار البالغ من العمر 17 عاماً من سكان مدينة رهط , متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار خلال شجار في المدينة .وكان قد وقع مساء الاحد الماضي شجار عنيف بين عائلتين في حارة 26 بمدينة رهط , مما ادى الى اصابة شاب بجراح خطيرة باطلاق نار .وبحسب بيان الشرطة ان الشاب نقل لاستكمال العلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع وتوفي لاحقاً.الشرطة باشرت التحقيق .