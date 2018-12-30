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100 إصابة بانفلونزا الخنازير في فلسطين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الفلسطينية د. ياسر بوزية عن إصابة 100 مواطن بفيروس انفلونزا الخنازير في فلسطين منذ بدء موسم الشتاء.


وأكد بوزية صباح يوم الاحد، توفر العلاج اللازم لهذا الفيروس في مستودعات وزارة الصحة بالضفة وقطاع غزة، مشيرا إلى أنه سُجل عدد من حالات الوفاة في غزة بداية موسم الشتاء، مبينا أن الذي فاقم الوضع لدى هذه الحالات هو أنهم كانوا مصابين بأمراض مصاحبة للمرض خاصة المتعلقة بالجهاز التنفسي.

وعن طرق الوقاية من فيروس انفلونزا الخنازير، أوضح بوزية أنه يتم سنويا إعطاء الطعومات خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة ومن يعانون من نقص في المناعة.
100 إصابة بانفلونزا الخنازير في فلسطين




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