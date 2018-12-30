مصرع, شاب, واصابة, اخر, جراء, استنشاقهما, مواد, سامة, في, حيفا,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية تلقت بلاغاً حول العثور على شابين قد فقدا الوعي في شقة بمدينة حيفا , الطواقم الطبية وصلت للمكان وقدمت العلاج لشابين بالثلاثينيات من عمرهما احدهما بحالة حرجة جداً , والاخر تم نقله للمستشفى , حيث تبين انهما استنشقا مواد سامة بعد اشعال منقل داخل الشقة .

وافادت مصادر طبية ان احد الشبان توفي في الحادث والاخر ما زالت حالته خطيرة وهما سائحان من الهند.