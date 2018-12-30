جوارديولا:, ليس, لدي, معلومات, عن, صفقة, ريال, مدريد,

نفى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، معرفته بأي تفاصيل جديدة تخص انتقال اللاعب الشاب إبراهيم دياز، لصفوف ريال مدريد الإسباني.

وينتهي عقد دياز مع السيتي بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه مؤخرا بالانضمام لصفوف الملكي.ودخلت إدارة ريال مدريد في مفاوضات جادة لضم صاحب الـ19 عاما، والذي يُعد من أبرز المواهب الأوروبية.وقال جوارديولا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ليس لدي أي معلومات عن صفقة دياز".وأضاف: "فقط أعرف أنهم في محادثات، لكنني لم أتلق أي معلومات من إدارة النادي هذه الأيام بشأن الوضع الحقيقي".وخرج دياز من قائمة مانشستر سيتي التي ستخوض مواجهة ساوثهامبتون، غدا الأحد، بالبريميرليج، الأمر الذي يشير إلى انتهاء الصفقة لصالح العملاق الإسباني.