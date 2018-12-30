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انضمام اللاعب العرابي جابر خربوش لمنتخب اسرائيل



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



لاعب هبوعيل عرابة شباب في كرة الطائرة جابر سامي محمود بدارنه خربوش ،تم إختياره،للعب ضمن المنتخب الإسرائيلي لكرة الطائرة وذٰلك بالتنسيق مع مدير قسم الرياضة في بلدية عرابة وجمعية هبوعيل لتطوير الرياضة.


شُكْرَ خاص لوالد اللاعب وللمدربين نور غضبان وعلاء عاصله ومركز كرة الطائرة في إتحاد كرة الطائرة السير أوري حفير،على مرافقتهم اللاعب جابر في مسيرة نجاحه وتألقه.مبروك لللاعب ولأهله ولجميع أهالي عرابة هذا الإنجاز الكبير.




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