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يعالون يقر باجراء اتصالات اولية مع غانتس لخوض المعركة الانتخابية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال وزير الدفاع سابقا موشيه ياعلون إن الاتصالات الجارية مع رئيس هيئة الأركان الجنرال احتياط بيني غانتس لخوض الانتخابات العامة في قائمة مشتركة لا تزال في مراحلها الأولى.  وأضاف انه وغانتس يدركان ان التهديد الرئيسي المحدق بإسرائيل هو داخلي مشيرا الى ان الاتصالات بينهما بدأت حتى قبل الإعلان عن تبكير موعد الانتخابات العامة وذلك سعيا للتوصل الى قاعدة مشتركة وجدول اعمال متفق عليه. وفي سياق ندوة ثقافية عقدت في حيفا اليوم أوضح ياعلون انه لن ينضم الى ائتلاف حكومي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.  وحول سبب استقالته من منصبه قال يعالون انه لم يستطع ان يبقى وزيرا ونائبا عن الليكود ويعبر في الوقت ذاته عن انتقاداته لسياسة رئيس الوزراء واضاف انه اضطر الى الاستقالة بعد ان علم ان نتنياهو كان ينوي اقالته . وتطرق يعالون الى عملية درع الشمال حيث قال ان اطلاثق هذه الحملة تم لدوافع سياسية اذ لا يمكن ان تطلق الحملة في الشمال بعد تعرض منطقة الجنوب لاطلاق حوالي 500 صاروخ.  


وبدروه حمل رئيس المعسكر الصهيوني آفي غباي هو الاخر على رئيس الوزراء حيث قال ان الحكومة ورئيسها بالذات يلجأ الى التحريض . واعتبر غباي انه يجب احداث تغيير في مجال الظروف المعيشية وخاصة الجهاز الصحي مشيرا الى انه قد اعد خطة لادحال اصلاحات جوهرية في هذا الجهاز.
يعالون يقر باجراء اتصالات اولية مع غانتس لخوض المعركة الانتخابية




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