ليفربول, يمزق, شباك, آرسنال, ويرسخ, هيمنته, على, البريميرليج,

استعرض ليفربول قوته أمام ضيفه آرسنال، اليوم السبت، ليسحقه (5-1)، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليفربول كل من، روبرتو فيرمينو (14 و16 و65 من ركلة جزاء)، وساديو ماني (32)، ومحمد صلاح (45+2 من ركلة جزاء)، أما هدف آرسنال الوحيد، فأحرزه أينسلي مايتلاند-نايلز (11).وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 54 نقطة، بفارق 9 نقاط أمام توتنهام، صاحب الوصافة، بينما ظل آرسنال في المركز الخامس بـ38 نقطة.