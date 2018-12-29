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ليفربول يمزق شباك آرسنال ويرسخ هيمنته على البريميرليج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استعرض ليفربول قوته أمام ضيفه آرسنال، اليوم السبت، ليسحقه (5-1)، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وسجل أهداف ليفربول كل من، روبرتو فيرمينو (14 و16 و65 من ركلة جزاء)، وساديو ماني (32)، ومحمد صلاح (45+2 من ركلة جزاء)، أما هدف آرسنال الوحيد، فأحرزه أينسلي مايتلاند-نايلز (11).

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 54 نقطة، بفارق 9 نقاط أمام توتنهام، صاحب الوصافة، بينما ظل آرسنال في المركز الخامس بـ38 نقطة.




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