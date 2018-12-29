دولة, عربية, ترفض, عودة, سوريا, للجامعة, العربية,

كشف سفير بريطانيا السابق لدى سوريا، بيتر فورد، عن أن جميع الدول العربية مستعدة لقبول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ما عدا دولة وحيدة.

وقال فورد، في حديث إلى وكالة "سبوتينك"، الروسية اليوم السبت، ردا على سؤال حول إمكانية استئناف عضوية دمشق في الجامعة: "أعتقد أن جميع الدول العربية مستعدة اليوم لقبول عودة سوريا، ربما باستثناء قطر التي دعمت جماعة الإخوان المسلمين على مدى سنوات وتدير حملة تحريض ضد الحكومة السورية".وأوضح فورد سبب عدم قبول قطر لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وهي أن الدوحة تمول لمسلحين في إدلب، مضيفا أن معارضة قطر لن تمنع الدول الخليجية الأخرى من استئناف العلاقات مع دمشق، حسب قوله.وعن موقف السعودية من عودة سوريا، أكد فورد أن الضغوط التي تتعرض لهها الممكلة بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ستجعلها تبحث عن أصدقاء جدد في دمشق.وكانت مملكة البحرين أعلنت، في وقت سابق أمس الجمعة، استمرار عمل سفارتها لدى الجمهورية العربية السورية؛ لافتة إلى أن السفارة السورية في العاصمة المنامة تقوم بعملها المعتاد.