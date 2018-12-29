الوزيران, بينيت, وشاكيد, يعلنان, عن, انشاء, حزب, يميني, جديد,

اعلن قطبا حزب البيت اليهودي الوزيران نفتالي بينيت وايليت شاكيد عن انسحابهما من هذا الحزب وانشاء حزب يميني جديد باسم اليمين الجديد يتألف من علمانيين ومتدينين. وقال الوزيران بينيت وشاكيد خلال مؤتمر صحفي عقداه في تل ابيب مساء اليوم انهما سيراسان هذا الحزب وان عدد العلمانيين والمتدينين فيه سيكون متساويا.

ويتوقع ان تنضم النائبة شولي معلم هي الأخرى الى هذا الحزب الجديد.وأوضح الوزير بينيت ان هذا الحزب الجديد سيكون يمينيا حقيقيا ويعارض إقامة دولة فلسطينية.