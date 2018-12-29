مقتل, الشاب, محيي, الدين, نصر, الله, رمياً, بالرصاص, في, قلنسوة,

لقي الشاب محيي الدين نصر الله البالغ من العمر 43 عاماً من سكان مدينة قلنسوة مصرعه مساء اليوم السبت رميأ بالرصاص في قلنسوة.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل تلقت الشرطة بلاغ حول شخص مصاب إثر إطلاق نار في شارع 5614.طواقم طبية أعلنت عن وفاته في المكان.أفراد من الشرطة في المكان ويتم فحص ملابسات الحادث.