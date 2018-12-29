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ابو سنان:الحاج شحادة كايد سويطي في ذمة الله



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ال سويطي واقرباؤهم  وانسباؤهم في ابو سنان والخارج ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم المرحوم الحاج شحادة كايد سويطي"ابو الوليد" ,عن عمر يناهز ال82 عاماً وسيشيع جثمانه من مجمع ابوبكر الصديق في ابو سنان الى مثواه الاخير يوم الاحد 30.12.2018 في تمام الساعة الثانية والنصف بعد صلاة العصر .لا اراكم الله مكروه بعزيز وانا لله وانا اليه راجعون




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