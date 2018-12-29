لقاء, عملي, للنائب, ايمن, عودة, مع, مئات, الطلاب, في, الجامعة, العربية, الامريكية,

التقى النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، المئات من طلاب الجامعة العربية الأمريكية في جنين للإستماع الى قضاياهم ولمعالجة بعض القضايا العالقة لدى طلاب الداخل.

وقد سبق اللقاء مع الطلاب لقاءً مع رئيس الجامعة العربية الأمريكية، بروفيسور علي زيدان، للبحث في قضايا الطلاب.أفتتح النائب عودة حديثه مع الطلاب بشرح وافٍ عن كافة القضايا التي تم معالجتها في السنة الماضية بما في ذلك تبكير موعد فتح حاجز الجلمة خدمةً للطلاب، إضافة لملائمة الشروط التعليمية وبرنامج التعليم بين الجامعة والمتطلبات للوزارات المختلفة في الداخل.وانتقل عودة بعد حديثه عن القضايا العينية للطلاب ومحاضرة مقتضبة للوضع السياسي الراهن والتحديات السياسية أمام جماهيرنا العربيّة في ظل الحكومة العنصرية وفي ظل تبكير موعد الإنتخابات القُطرية.وحول اللقاء مع الطلاب عقّب عودة: "يندرج اللقاء اليوم ضمن متابعتنا لقضايا الطلاب في الجامعات المختلفة في الداخل والخارج. فالاهتمام الأساسي بقضايا التعليم يحمل البُعديْن اليومي والوطني، وطلابنا في الجامعات الفلسطينية هم خير عنوان لهذين البعديْن المهمّين.نريد جيلًا ناجحًا، مثابرًا، يشق الصخر من اجل التطور الذاتي، ومن جهة أخرى متواصلًا مع شعبه وقضاياه."