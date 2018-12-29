لقاء, عملي, للنائب, ايمن, عودة, مع, مئات, الطلاب, في, الجامعة, العربية, الامريكية,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب الى...
اختتم أمس الجمعة المركز الجماهيري بالتعاون مع مجلس شعب المحلي ،قسم المعارف...
زار فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الكنائس المسيحية...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"نناشد الجمهور بالمساعدة بالبحث عن...
اصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجراح متوسطة اثر انفجار العاب نارية في احدى التجمعات...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن رجل يبلغ من العمر 48 عاماً من...
نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شابة تبلغ من العمر 30 عاماً اثر...
توقع الراصد الجوي أن تبقى درجات الحرارة اليوم السبت دون معدلاتها لمثل هذا الوقت...
لقي إبراهيم الرميلات (40 عاما) من قرية تل عراد في النقب مصرعه اليوم الجمعة بحادث...
ارتفع منسوب بحيرة طبريا، خلال الليلة الماضية بنحو 2 سم، وفي المجمل 4 سم خلال...