اصابة, متوسطة, لشاب, تعرض, للدهس, في, الناصرة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب الى مستشفى الناصرة الانجليزي اثر تعرضه للدهس من قبل دراجة نارية في حادث صفورية في المدينة .

وأضاف البيان أن الشاب البالغ من العمر 24 عاماً وصل الى المستشفى وحالته وصفت بالمتوسطة ,الشرطة وصلت لمكان الحادث وباشرت التحقيق .