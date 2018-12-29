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رونالدو ينقذ قطار يوفنتوس من تعثر جديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاز يوفنتوس على مضيفه سامبدوريا، بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي. وأحرز كريستيانو رونالدو هدفي يوفنتوس في الدقيقتين 2 و65، بينما سجل فابيو كوالياريلا هدف سامبدوريا الوحيد بالدقيقة 33. وارتفع رصيد اليوفي إلى 53 نقطة بالمركز الأول، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 29 نقطة بالمركز الخامس.




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