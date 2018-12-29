تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-29 16:31:53 رونالدو ينقذ قطار يوفنتوس من تعثر جديد |  2018-12-29 15:27:54 الرئيس الروحي للطائفة الدرزية يقدم التهاني لابناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية |  2018-12-29 15:04:13 اختفاء الشابة وصال ابو ربيعة من النقب والشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة |  2018-12-29 13:26:14 رئيس عربي آخر يزرو سوريا لأول مرة |  2018-12-29 13:14:47 اصابة فتى اثر انفجار العاب نارية في النقب |  2018-12-29 11:43:07 جمهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه |  2018-12-29 11:39:21 محاضرة للمحامي قيس ناصر عن العمل القضائي ضد هدم البيوت في النقب |  2018-12-29 11:34:22 اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة |  2018-12-29 11:32:29 نتنياهو يبدأ معركته الانتخابية بالاستيطان |  2018-12-29 11:28:27 اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة |  2018-12-29 07:41:23 استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم وغدا |  2018-12-29 07:38:09 اطلاق صاروخ من غزة صوب إسرائيل لاول مرة منذ شهر ونصف |  2018-12-28 23:27:03 مقتل 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة سياح بالجيزة |  2018-12-28 23:26:07 بوتين: هناك ظروف لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا |  2018-12-28 19:52:51 مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حماس تنفي شهادة مبارك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نفت حركة حماس، ما ورد في شهادة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الأربعاء، حول تسلل مسلحين من غزة إلى الأراضي المصرية ومشاركتهم باقتحام السجون، إبان ثورة يناير/ كانون ثاني 2011.  وقالت "حماس" في بيان وصل الأناضول نسخة منه، السبت: "نؤكد نفينا القاطع لما ورد في شهادة مبارك حول إرسال حماس 800 عنصر إلى القاهرة لإطلاق سراح سجناء مصريين وفلسطينيين وعرب من السجون المصرية خلال ثورة يناير".  وأعربت الحركة عن استهجانها لـ"الزج باسم حماس في قضايا تتعلق بالشؤون الداخلية المصرية".  وأكدت حماس على التزامها التام بسياستها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومنها مصر.  والأربعاء الماضي، أدلى مبارك (90 عاما)، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، بشهادته بهذا الخصوص أمام محكمة بالقاهرة.  وأجاب مبارك، على عدد من الأسئلة متعلقة بدور "الإخوان المسلمين" وإيران وحركة "حماس" في ثورة يناير، فيما تحفّظ على أسئلة أخرى متعلقة بـ"الأمن القومي" للبلاد.  وقال الرئيس الأسبق في شهادته: "أبلغني اللواء عمر سليمان (مدير المخابرات العامة آنذاك) بأن هناك قوات اخترقت الحدود (شمال شرق)، وعدد أفرادها 800 شخص".وأضاف مبينا: "ولم يبلغني (سليمان) عن جنسية المتسللين، وقال لي إنهم تسللوا".  وتابع: "أبلغني بذلك يوم 29 يناير، وأن بعد تسللهم انتشروا ولم يقل لي عن وجهتهم. بالطبع مسّوا أمن البلاد ولا أستطع الحديث عما ارتكبوه لأنها أمور تتعلق بأمن البلاد".وزعم مبارك أن المتسللين قدموا من غزة، ودخلوا "خلسة"، وأن ثمة أشخاص من محافظة شمال سيناء المصرية (شمال شرق)، سهّلوا لهم عملية التسلل.  فيما ادعى أن المقتحمين "تسللوا لكي يزيدوا الفوضي في البلاد بالتعاون مع جماعة الإخوان، والفوضى بدأت في 25 يناير".  واتهم مبارك المتسللين المفترضين بأنهم: "استعملوا السلاح وضربوا (أطلقوا النار) الشرطة في مدينتي رفح والشيخ زويد (بشمال سيناء)، ودخلوا مناطق كثيرة مثل السجون والميادين لكي يخرجوا المساجين من حزب الله وحماس والإخوان، وكانوا يصعدون أعلى العمارات ويطلقون النار".
حماس تنفي شهادة مبارك




كلمات متعلقة

حماس, تنفي, شهادة, مبارك,

تابعونــا

رئيس عربي آخر يزرو سوريا لأول مرة رئيس عربي آخر يزرو سوريا لأول مرة 2018-12-29 | 13:26:14

كشفت مصادر إعلامية، عن اسم زعيم عربي سيقوم بزيارة إلى سوريا، خلال الأيام القليلة...

نتنياهو يبدأ معركته الانتخابية بالاستيطان نتنياهو يبدأ معركته الانتخابية بالاستيطان 2018-12-29 | 11:32:29

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير...

مقتل 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة سياح بالجيزة مقتل 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة سياح بالجيزة 2018-12-28 | 23:27:03

أعلنت السلطات المصرية عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف، اليوم الجمعة،...

بوتين: هناك ظروف لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا بوتين: هناك ظروف لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا 2018-12-28 | 23:26:07

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اتصال...

لليوم العاشر.. استمرار الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم لليوم العاشر.. استمرار الاحتجاجات الشعبية في الخرطوم 2018-12-28 | 17:40:24

خرج مواطنون سودانيون، اليوم الجمعة، للمشاركة في مظاهرات انطلقت في أعقاب صلاة...

بعد التسونامي.. زلزال قويّ يهزّ شرق إندونيسيا بعد التسونامي.. زلزال قويّ يهزّ شرق إندونيسيا 2018-12-28 | 09:19:22

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا شدته 5.8 درجة هز إقليم غرب بابوا...

عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة و تعيق حركة السفر عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة و تعيق حركة السفر 2018-12-28 | 09:18:47

قال مسؤولو الأرصاد الجوية إن عاصفة شتوية هبت على مناطق في الولايات المتحدة أدت...

بوغدانوف: الأسد قادر على الفوز بانتخابات بلاده المقبلة بوغدانوف: الأسد قادر على الفوز بانتخابات بلاده المقبلة 2018-12-28 | 06:12:05

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير...

لأول مرة- نتنياهو يزور البرازيل لأول مرة- نتنياهو يزور البرازيل 2018-12-27 | 20:49:13

يغادر الليلة رئيس وزراء حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو للقيام بزيارة إلى البرازيل...

سوريا.. موجات نزوح غير مسبوقة من آخر جيوب "داعش" سوريا.. موجات نزوح غير مسبوقة من آخر جيوب "داعش" 2018-12-27 | 16:50:00

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بموجات نزوح غير مسبوقة شهدها آخر جيب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث طرق مفرق الحلزون قرب طمرة سيارة حافلة اصابة 15 شخصا بينهم اطفال سرقة سلاح حارس مدرسة العفولة الشرطة التحقيق موطني لنغني موطني معا حملة العالم الفلسطينيون نشيد كفر مندا شبان دوار الشهيد رامز بشناقاتهام شاب يهودي محاولة قتل شاب عيلبون اطلاق نار طبريا قبل عامين اتهام لائحة الهرب الى اوكرانيا احتراق سيارة ام الفحم الشرطة تحقق اضرار جسيمة بث مباشر :أستون فيلا و تشيلسيالشيخ عربي الطيبة ناضل دحبور الموت للعرب مستوطنين حجارة اعتداء طوالكرم حفل صديقه نتسيرت عيليت اخلاء بناية شب حريق هائل اطفاء الناصرة نضال حمزة طمرة حادث طرق مروع مصرع وفاة دون عمد قتل كحول ثم عكس السير اتهام شاب طبريا ثانوية البعينة نجيدات تحتفل تخريج الفوج ال 24 طلاب بث مباشر تشيلسي باريس جيرمان مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم مصرع سائق دراجة نارية سيارة حادث طرق اصطدام شارع 5 اصابة اخر اسعاف شرطة منال موسى دبي القرية العالمية الفرع الفلسطيني حفلا حفلة اغاني تراثية وطنية فلسطينية دير الاسد الناصرة المستشفى الانجليزي افتتاح سنة دراسية جديدة مدرسة التمريض طلاب الجديدة الشيخ سلمان فضول البقيعة وفاة أول رئيس منتخب مجلس محلي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com