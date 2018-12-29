‎اختتام, المخيم, الشتوي, في, قرية, شعب, بأجواء, من, المتعة, والمرح,

اختتم أمس الجمعة المركز الجماهيري بالتعاون مع مجلس شعب المحلي ،قسم المعارف ووزارة التربية والتعليم مخيمه الشتائي لرياض الأطفال والبساتين الذي شارك فيه ما يقارب400طفل وشمل المخيم الذي امتد على مدار خمسة أيام العطلة الشتوية على عدد كبير من الفعاليات والنشاطات الهادفة والممتعة، فعاليات إبداع وإثراء تهتم بمضامين تربوية واجتماعية حول تقبل الاخر وتوطيد العلاقات بين الأطفال في المجموعات من خلال الموسيقى والحركة والفنون الإبداعية وأهمية اللغة العربية وتذويتها وغرسها في نفوس وعقول الأطفال .

وتجدر الاشارة الى ان هدف تنظيم المخيم هو مساعدة الامهات العاملات على ايجاد اطار لأطفالهن خلال العطلة الشتوية ومنح الاطفال فعاليات تربوية وتعليمية اثرائية، لملء أوقات فراغهم .هذا وقد ادارت المخيم هذا وأشرفت على هذه الفعاليات وقامت بتنظيمها رانيا فاعور مديرة قسم التعليم مل قبل الإبتدائي في مجلس شعب المحلي ، السيدة رنين مصطفى مديرة المخيم ،السيدة لينا زيتون مركزه الدورات في المركز بالتعاون مع السيد خالد خطيب مدير المركز الجماهيري والسيد كامل حسين مدير قسم المعارف في القرية .وفِي حديث مع محمود بقاعي رئيس مجلس شعب المحلي "أكد على أن إدارة المجلس المحلي في شعب قد اولت التربية والتعليم اعلى سلم أولوياتها ومن ضمنها رياض الأطفال والبساتين وأنها عاقدة العزم على توفير كل متطلباتهم واحتياجاتهم الخ...لأن الأطفال أغلى ما نملك "...افتتحت المخيم الفنانة المتألقة المُبدعة هديل قدورة وعرض مميز سحر وحركة بمشاركة الأطفال والتي نالت إعجابهم حيث تفاعلوا معها من خلال الغناء والتصفيق ومشاركة بالفعاليات ...وزاوية الشيف الصغير باستضافة الجدات في بيت المسن حيث شاركت الجدات بفاعلية صنع المناقيش بمشاركة الأطفال ضمن زاوية الشيف الصغير ....وفعاليات إثرائية كتابة قصة من تأليف الطفل من خلال الرسومات الكلمات، قراءة قصة وتجسيد شخصياتها ،‏‎هذا اضافة لعرس عربي تراثي فلسطيني ،فعاليات إثرائية من خلال سرد قصة شعبية تراثية مع معلمة الدراما والمسرح ،مهرجة الحفلات الفنانة سهى دسوقي حيث قامت بتقديم مسرحية شعبية تراثية بعنوان الفأر ابن الفوار بطريقة شيقة وممُتعمة للأطفال التي استحوذت إعجابهم حيث تحول المركز الثقافي إلى ساحة دبكة ورقص، وسط أغانٍ وموسيقى تراثية، منها: زفة عريس ودبكة شعبية وصف السحجة، كما هو الحال في العرس الشعبي التقليدي الاصيل ، تهدف لربط الطالب بعاداته الاصيلة وتقاليده وتذكيره بتراثه العربي الشامخ الاصيل. لأنَّ التراث موروث غالٍ وماضينا عريق وجذورنا راسخة في عمق التراث وعمق التاريخ .اختتام المخيم الشتوي كان مع الفنانة ختام هيبي وإشغال يدوية لتنمية مهارات وذكاء الأطفال ومن ثم فقرة مميزه للفنانة احلام نوباني وفرقة اكشن سبورت احلام نوباني ، التي تعتمد على الحركة ، اللياقة البدنية والموسيقى والتي أمتعت الأطفال وقدمت لهم العروض المميزه والهدايا ..