تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-29 16:31:53 رونالدو ينقذ قطار يوفنتوس من تعثر جديد |  2018-12-29 15:27:54 الرئيس الروحي للطائفة الدرزية يقدم التهاني لابناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية |  2018-12-29 15:04:13 اختفاء الشابة وصال ابو ربيعة من النقب والشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة |  2018-12-29 13:26:14 رئيس عربي آخر يزرو سوريا لأول مرة |  2018-12-29 13:14:47 اصابة فتى اثر انفجار العاب نارية في النقب |  2018-12-29 11:43:07 جمهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه |  2018-12-29 11:39:21 محاضرة للمحامي قيس ناصر عن العمل القضائي ضد هدم البيوت في النقب |  2018-12-29 11:34:22 اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة |  2018-12-29 11:32:29 نتنياهو يبدأ معركته الانتخابية بالاستيطان |  2018-12-29 11:28:27 اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة |  2018-12-29 07:41:23 استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم وغدا |  2018-12-29 07:38:09 اطلاق صاروخ من غزة صوب إسرائيل لاول مرة منذ شهر ونصف |  2018-12-28 23:27:03 مقتل 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة سياح بالجيزة |  2018-12-28 23:26:07 بوتين: هناك ظروف لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا |  2018-12-28 19:52:51 مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

‎اختتام المخيم الشتوي في قرية شعب بأجواء من المتعة والمرح



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



اختتم أمس الجمعة المركز الجماهيري بالتعاون مع مجلس شعب المحلي ،قسم المعارف ووزارة التربية والتعليم مخيمه الشتائي لرياض الأطفال والبساتين الذي شارك فيه ما يقارب400طفل وشمل المخيم الذي امتد على مدار  خمسة أيام العطلة الشتوية على عدد كبير من الفعاليات والنشاطات الهادفة والممتعة، فعاليات إبداع وإثراء تهتم بمضامين تربوية واجتماعية حول تقبل الاخر وتوطيد العلاقات بين الأطفال في المجموعات من خلال الموسيقى والحركة والفنون الإبداعية وأهمية اللغة العربية وتذويتها وغرسها في نفوس وعقول الأطفال .


وتجدر الاشارة الى ان هدف تنظيم المخيم هو مساعدة الامهات العاملات على ايجاد اطار لأطفالهن خلال العطلة الشتوية ومنح الاطفال فعاليات تربوية وتعليمية اثرائية، لملء أوقات فراغهم .

هذا وقد ادارت المخيم هذا وأشرفت على هذه الفعاليات وقامت بتنظيمها رانيا فاعور مديرة قسم التعليم مل قبل الإبتدائي في مجلس شعب المحلي ، السيدة رنين مصطفى مديرة المخيم ،السيدة لينا زيتون مركزه الدورات في المركز بالتعاون مع السيد خالد خطيب مدير المركز الجماهيري والسيد كامل حسين مدير قسم المعارف في القرية .

وفِي حديث مع محمود بقاعي رئيس مجلس شعب المحلي "أكد على أن إدارة المجلس المحلي في شعب قد اولت التربية والتعليم اعلى سلم أولوياتها ومن ضمنها رياض الأطفال والبساتين وأنها عاقدة العزم على توفير كل متطلباتهم واحتياجاتهم الخ...لأن الأطفال أغلى ما نملك "...

افتتحت المخيم الفنانة المتألقة المُبدعة هديل قدورة وعرض مميز سحر وحركة بمشاركة الأطفال والتي نالت إعجابهم حيث تفاعلوا معها من خلال الغناء والتصفيق ومشاركة بالفعاليات  ...وزاوية الشيف الصغير باستضافة الجدات في بيت المسن حيث شاركت الجدات بفاعلية صنع المناقيش بمشاركة الأطفال ضمن زاوية الشيف الصغير ....وفعاليات إثرائية كتابة قصة من تأليف الطفل من خلال الرسومات الكلمات، قراءة قصة وتجسيد شخصياتها ،

‏‎هذا اضافة  لعرس عربي تراثي فلسطيني ،فعاليات إثرائية من خلال  سرد قصة شعبية تراثية مع معلمة الدراما والمسرح ،مهرجة الحفلات الفنانة سهى دسوقي حيث قامت بتقديم مسرحية شعبية تراثية بعنوان الفأر ابن الفوار بطريقة شيقة وممُتعمة للأطفال التي استحوذت إعجابهم حيث تحول المركز الثقافي إلى ساحة دبكة ورقص، وسط أغانٍ وموسيقى تراثية، منها:  زفة عريس ودبكة شعبية وصف السحجة، كما هو الحال في العرس الشعبي التقليدي الاصيل ، تهدف لربط الطالب بعاداته الاصيلة وتقاليده وتذكيره بتراثه العربي الشامخ الاصيل. لأنَّ التراث موروث غالٍ وماضينا عريق وجذورنا راسخة في عمق التراث وعمق التاريخ .

اختتام المخيم الشتوي كان مع الفنانة ختام هيبي وإشغال يدوية لتنمية مهارات وذكاء الأطفال ومن ثم فقرة مميزه  للفنانة احلام نوباني وفرقة اكشن سبورت احلام نوباني ، التي تعتمد على الحركة ، اللياقة البدنية والموسيقى والتي أمتعت الأطفال وقدمت لهم العروض المميزه والهدايا ..




كلمات متعلقة

‎اختتام, المخيم, الشتوي, في, قرية, شعب, بأجواء, من, المتعة, والمرح,

تابعونــا

الرئيس الروحي للطائفة الدرزية يقدم التهاني لابناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الرئيس الروحي للطائفة الدرزية يقدم التهاني لابناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية 2018-12-29 | 15:27:54

زار فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الكنائس المسيحية...

اختفاء الشابة وصال ابو ربيعة من النقب والشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة اختفاء الشابة وصال ابو ربيعة من النقب والشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة 2018-12-29 | 15:04:13

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"نناشد الجمهور بالمساعدة بالبحث عن...

اصابة فتى اثر انفجار العاب نارية في النقب اصابة فتى اثر انفجار العاب نارية في النقب 2018-12-29 | 13:14:47

اصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجراح متوسطة اثر انفجار العاب نارية في احدى التجمعات...

اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة 2018-12-29 | 11:34:22

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن رجل يبلغ من العمر 48 عاماً من...

اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة 2018-12-29 | 11:28:27

نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شابة تبلغ من العمر 30 عاماً اثر...

استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم وغدا استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم وغدا 2018-12-29 | 07:41:23

توقع الراصد الجوي أن تبقى درجات الحرارة اليوم السبت دون معدلاتها لمثل هذا الوقت...

مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب 2018-12-28 | 19:52:51

لقي إبراهيم الرميلات (40 عاما) من قرية تل عراد في النقب مصرعه اليوم الجمعة بحادث...

رغم الامطار- طبريا تحتاج 6 متر مياه رغم الامطار- طبريا تحتاج 6 متر مياه 2018-12-28 | 19:07:18

ارتفع منسوب بحيرة طبريا، خلال الليلة الماضية بنحو 2 سم، وفي المجمل 4 سم خلال...

شهيد و6 اصابات على حدود غزة شهيد و6 اصابات على حدود غزة 2018-12-28 | 19:06:10

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الجمعة، استشهاد مواطن واصابة 6 برصاص الجيش...

تمديد اعتقال مشتبهين على خلفية مقتل شادية مصراتي بالرملة تمديد اعتقال مشتبهين على خلفية مقتل شادية مصراتي بالرملة 2018-12-28 | 17:35:54

مددت محكمة الصلح في بيتح تكفا اليوم الجمعة فترة اعتقال شابين 36 و 34 عاما من الرملة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids معتمرون عرابة رحلة معاناة تعب انتظار دهس .شرطي الناصرة المنطقة الصناعية البحث عن مشتبه سائق سيارة خصوصية وسيم خطبا قرية الرينة اتهام لائحة محكمة تأييد تنظيم داعش الارهابي فيسبوك نشر منشورات اصابات اعتقالات بير هداج شرطة قوات خاصة اهالي النقب احتراق سيارتين الفريديس الشرطة تحقق ملابسات الحادث اطفاء نار اخماد احتراق سيارة قرب مفرق كفر ياسيف دون اصابات شناوي نوبة قلبية لا خلفية جنائية وليد المكر جثة العثور تقرير التشريح تفجير مبنى دائري عكا لحظة تصوير جوي اليوم الجمعة فيديوتوثيق كاميرات المراقبة المحطة المركزية بئر السبع اطلاق نار طعن مقتل اصابة اخرين ضبط بندقية اسفل مقعد سيارة خلفي اعتقال 4 شبان جنين الشرطة تفتيش رهط الطفلة رضيعة اختناقا القصاصي مدينة محمد نورين جسم غريب مستشفى عربي شاب اتهام متهم اغتصاب طفلة 7 سنوات اختطاف لائحة شارع عابر اسرائيل مدينة رهط يربط البدء باعمال تنفيذ شق ميزانية 35 مليون شيكلجوقة الشافعي حلمي مدرسة عكا تشييع جثمان رئيس مجلس كفر مندا مثواه الاخير طه عبد الحليم وفاة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com