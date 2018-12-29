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الرئيس الروحي للطائفة الدرزية يقدم التهاني لابناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية



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زار فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الكنائس المسيحية في حيفا والناصرة حيث رافقه وفد من مشايخ الدين وقضاة مذهب وأعضاء المجلس الديني الدرزي الاعلى لتقديم التهاني والتبريكات بالاعيادة المجيد.


وقد حل فضيلته والوفد المرافق على مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في حيفا وكان في استقبالهم المدبر البطريركي الاب اندرواس بحوث ولفيف من الكهنة، حيث تحدث فضيلة الشيخ طريف عن معاني العيد وأهميته الروحية وقدم التهاني باسم أبناء الطائفة الدرزية.
ومن حيفا، انتقل فضيلته ورفقه الى الناصرة حيث زار مطرانية اللاتين وكان في استقباله البطريرك ميشل صباح والمطران حنا كلداني وعدد من أعضاء مجلس رعية اللاتين حيث تحدث فضيلته، بعد تقديم التهاني والمباركات؛ عن العلاقات الاخوية بين الطوائف ودور القيادات الدينية في حفظ الالفة وتنمية العلاقات الاجتماعية والودية.





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